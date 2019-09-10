В «Галерее» открылся ресторан Ольги Бузовой

В Санкт-Петербурге в ТРЦ «Галерея» открылся ресторан Ольги Бузовой «BUZfood».

О начале работы заведения рассказали на официальном аккаунте в Instagram. Попробовать десерты, пасты, пиццу и другие блюда ресторана петербуржцы смогут на фудкорте торгового центра.

Сегодня состоялось техническое открытие заведения, на официальное мероприятие приедет певица.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что Бузова планирует купить недвижимость на острове Бали. Стоимость такой покупки составит 300 тысяч долларов (примерно 20 миллионов рублей).