На места в РАН претендуют ректоры СПбГУ и Гуманитарного университета Профсоюзов

Ректор СПбГУ Николай Кропачев и ректор Гуманитарного университета профсоюзов претендуют на вакантные места в Российской академии наук (РАН).

В понедельник, 10 сентября, РАН объявила о наличии вакантных мест. Выборы на должность 76 академиков и 171 членов-респондентов пройдут с 11 по 15 ноября этого года. В списках претендентов на место в РАН числятся и два жителя Петербурга — ректор СПбГУ Николай Кропачев и его коллега из СПбГУП Александр Запесоцкий.

Кропачев намерен получить звание члена-корреспондента РАН по специальности «Право», на которую претендуют еще 11 человек. Запесоцкий, в свою очередь, претендует на должность академика по специальности «Философия». Об этом сообщается на официальном сайте выборов РАН.

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