Должность гендиректора АО «Теплосеть» занял Антон Свиридов

Должность гендиректора АО &#171;Теплосеть&#187; занял Антон Свиридов
Должности утвердили сегодня. Фото: teplosetspb.ru

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утвердил сегодня, 10 сентября, кандидатуры гендиректора и главного инженера.

Должность генерального директора теперь занимает Антон Свиридов. В прошлом году его избрали главным инженером компании, а с июня настоящего года он был врио гендиректора.

Игорь Антонов с апреля прошлого года был заместителем главного инженера по эксплуатации и ремонту в АО «Теплосеть». Как сообщается на сайте компании, теперь он стал главным инженером предприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что система водоснабжения Васильевского острова будет модернизирована. Такое заявление сделала «Теплосеть». в компании также отметили, что реализация проекта планируется в ближайшие два года.

АО “Теплосеть Санкт-Петербурга” должность инженер
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