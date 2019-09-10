Должность гендиректора АО «Теплосеть» занял Антон Свиридов

Совет директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» утвердил сегодня, 10 сентября, кандидатуры гендиректора и главного инженера.

Должность генерального директора теперь занимает Антон Свиридов. В прошлом году его избрали главным инженером компании, а с июня настоящего года он был врио гендиректора.

Игорь Антонов с апреля прошлого года был заместителем главного инженера по эксплуатации и ремонту в АО «Теплосеть». Как сообщается на сайте компании, теперь он стал главным инженером предприятия.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что система водоснабжения Васильевского острова будет модернизирована. Такое заявление сделала «Теплосеть». в компании также отметили, что реализация проекта планируется в ближайшие два года.