Азербайджанского блогера Эльвина Исаева не будут депортировать из России

Городской суд Санкт-Петербурга отменил вынесенное постановление Дзержинского районного суда о выдворении на родину Эльвина Исаева.

Ранее азербайджанца осудили за нарушение режима пребывания на территории РФ, и, помимо депортации, назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Административное дело было направлено на новое рассмотрение, а блогера выпустили из Центра временного содержания мигрантов, расположенного Ленобласти, сообщается в Объединенной пресс-службе городских судов.

Исаева задержали за нарушение режима проживания в России в августе. Его паспорт признали недействительным, а самого мужчину лишили гражданства РФ. Отметим, что блогер нередко критиковал власти Азербайджана в своем блоге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам.