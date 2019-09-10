Азербайджанского блогера Эльвина Исаева не будут депортировать из России

Азербайджанского блогера Эльвина Исаева не будут депортировать из России
Эльвин Исаев. Фото: кадр из видео/ Youtube

Городской суд Санкт-Петербурга отменил вынесенное постановление Дзержинского районного суда о выдворении на родину Эльвина Исаева.

Ранее азербайджанца осудили за нарушение режима пребывания на территории РФ, и, помимо депортации, назначили штраф в размере пяти тысяч рублей. Административное дело было направлено на новое рассмотрение, а блогера выпустили из Центра временного содержания мигрантов, расположенного Ленобласти, сообщается в Объединенной пресс-службе городских судов.

Исаева задержали за нарушение режима проживания в России в августе. Его паспорт признали недействительным, а самого мужчину лишили гражданства РФ. Отметим, что блогер нередко критиковал власти Азербайджана в своем блоге.

Ранее GazetaSPb сообщала, что за твит о детях силовиков блогера Синицу приговорили к пяти годам.

азербайджан блогер депортация новости спб эльвин исаев
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Азербайджанского блогера Эльвина Исаева не будут депортировать из России
«Короля эрекции» обвинили в фальсификации БАДов
Во Всеволожске в ДТП перевернулась скорая со бабушкой внутри
Двое пассажиров пострадали в ДТП на «Сортавале»
Должность гендиректора АО «Теплосеть» занял Антон Свиридов
На места в РАН претендуют ректоры СПбГУ и Гуманитарного университета Профсоюзов
Полицейский попал в ДТП около Московских ворот
Итоги муниципальных выборов в четырех округах Петербурга могут отменить