Стали известны станции метро, где у петербуржцев наиболее высокая зарплата

Стали известны станции метро, где у петербуржцев наиболее высокая зарплата
Самую высокую зарплату по городу предлагают работодатели на станции метро "Адмиралтейская". Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Самую высокую зарплату получают петербуржцы, работающие возле станции метро «Адмиралтейская».

Результаты исследования «Авито Работа» показали, что самую высокую зарплату по городу предлагают работодатели на станции метро «Адмиралтейская», там средний заработок горожан составляет 53,7 тыс. рублей.

Следом идет станция метро «Волковская», где петербуржцам платят в среднем 51,4 тыс. рублей в месяц. Тройку лидеров замыкает «Пролетарская», где средние зарплаты составляют 50,7 тыс. рублей.

На четвертом месте станция «Обводный канал» со средней заработной платой в 50,6 тыс. рублей. И на пятом — «Бухарестская», где работодатели в среднем предлагают 50,4 тыс. рублей.

В десятку также вошли станции метро «Политехническая», «Парнас», «Технологический институт», «Рыбацкое» и «Купчино».

Ранее GazetaSPb сообщала, что названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге на сентябрь.

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Стали известны станции метро, где у петербуржцев наиболее высокая зарплата
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