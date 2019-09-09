Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Петербурге на сентябрь

Директор по продажам может рассчитывать на оклад от 500 тысяч на руки. Фото: pixabay.com

Директор по продажам может рассчитывать на оклад от 500 тысяч на руки. Фото: pixabay.com

Средняя зарплата в августе упала на 1 тысячу рублей по сравнению с июлем и составила 44 тысячи рублей.

Эксперты назвали рабочие места с самой высокой зарплатой в Санкт-Петербурге за август. По сравнению с июлем средняя зарплата упала на 1 тысячу рублей и составила 44 тысячи рублей.

На начало сентября самой высокооплачиваемой вакансией стал пост директора по продажам — он мог рассчитывать на оклад от 500 тысяч на руки, сообщили GazetaSPb эксперты HeadHunter 9 сентября. Вторая аналогичная вакансия предлагает соискателю зарплату от 300 тысяч, обе расположены в секторе строительства, недвижимости и проектирования.

Ведущий iOS разработчик может получать от 300 тысяч рублей в сентябре в Петербурге, главному системному аналитику предлагают от 250 тысяч. На такую же сумму могут рассчитывать главный агроном с/х проекта, директор департамента развития в автомобильном бизнесе и разработчик софта.

Ранее GazetaSPb сообщила, что Роструд назвал самые высокооплачиваемые сферы труда.