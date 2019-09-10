Реклама мюзикла «Лолита» в подземке вызвала негодование петербуржцев

Реклама мюзикла &#171;Лолита&#187; в подземке вызвала негодование петербуржцев
Организация ценит плакат после его подробного изучения. Фото: https://vk.com/musicallolita

Один из пассажиров петербургского метро посчитал неуместной размещение рекламы, на которой изображено сексуальное внимание к подростку.

В Петербурге саморегулирующая организация «Рекламный совет» получила полномочия на борьбу с плохой рекламой в общественных местах, сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка.

Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова рассказала про одну из жалоб пассажира метро на рекламу мюзикла «Лолита». По ее словам, в метро, где каждый день ездит столько людей, не место для подобной рекламы, которая изображает сексуальное внимание к подростку. Она отметила, что в петербургской поземке бывают и люди «различными отклонениями».

«Если люди каждый день будут видеть подобную рекламу, то недопустимость сексуального внимания к ребенку постепенно перестанет быть абсолютной», — заявила Агапитова, добавив, что подобные мелочи провоцируют насилие над детьми.

Организация ценит плакат после его подробного изучения.

Ранее GazetaSPb сообщала, что рекламу букмекера «Лига ставок» проверят на правомерность.

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Реклама мюзикла «Лолита» в подземке вызвала негодование петербуржцев