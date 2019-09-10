Рекламу букмекера «Лига ставок» проверят на правомерность

Рекламу букмекера &#171;Лига ставок&#187; проверят на правомерность
Заседание комиссии антимонопольного органа состоится 11 сентября. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) в Петербурге рассмотрит правомерность рекламы букмекерской компании «Лига ставок», на которую пожаловался футбольный болельщик.

Рекламный баннер, на который поступила жалоба от футбольного фаната, был размещен на стадионе «Газпром Арена» во время матча «Зенит» — «Крылья Советов», состоявшийся 28 апреля. Также эту рекламу «крутили» в эфире телеканала «Матч-ТВ Премьер».

Заявитель посчитал, что слоган «Лучший букмекер», принадлежащий компании, содержит некорректное сравнение и нарушает федеральный закон «О рекламе».

Заседание комиссии антимонопольного органа состоится 11 сентября.

Ранее GazetaSPb сообщала, что суд поддержал УФАС Петербурга в споре с «Пассажиравтотрансом». Верховный суд поставил точку в тарифном споре между УФАС Петербурга и ГУП «Пассажиравтотранс». Инстанция встала на сторону антимонопольного ведомства.

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