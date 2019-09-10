«Зенит» показал тренировку Малкома

Футболист восстанавливается после травмы в тренажерном зале.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем рассказала тренер по физической подготовке «сине-бело-голубых» Мария Бурова, которая поделилась видеозаписью в Instagram-аккаунте. Малком занимается на тренажерах – его с нетерпением ждут в Лиге Чемпионов.

«Изометрическая сила для 4-х главой мышцы бедра. Главное сохранять угол в коленном суставе опорной ноги неизменным‼ Упражнение выполняется со 100 % контролем, без отталкивания носком сзади стоящей ноги. 2-3 подхода по 8 повторений»,

— прокомментировала происходящее на видео Мария.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что травмированный Малком рассказал о чувствах к “Зениту”. Нападающий петербургского “Зенита” Малком заявил, что чувствует уважение и привязанность к себе в клубе. Форвард пообещал сделать все для фанатов и коллег, чтобы отплатить им за теплые чувства.