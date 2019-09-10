СКА обыграл «Сибирь» со счетом 4:2

СКА обыграл &#171;Сибирь&#187; со счетом 4:2
Матч завершился победой СКА. Фото: Pixabay

Победа далась петербургской команде не так-то и просто.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. На петербургской арене встретились две команды – СКА и «Сибирь». Они вышли на лед в рамках четвертого регулярного чемпионата КХЛ. Первым шайбу забросил Лехтеря – он открыл счет на 32-й минуте. Ему же принадлежит дубль на 39-й минуте. После этого игра заметно оживилась – одну за другой шайбы в ворота отправляли Миловозоров, Михайлов, Тихонов. Матч завершился со счетом 4:2.

Напоминаем, что седьмого сентября «СКА-Варяги» начали сезон с победы. Седьмого числа они одолели «Тайфун» со счетом 5:4.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что хоккеисты СКА порадовали болельщиков подарками. Розыгрыш подарков от команды среди владельцев абонементов проводится ежегодно, в 2019 году акция стартовала в третий раз. Видео с моментом вручения свитеров радостным владельцам и поздравлениями было выложено на YouTube-канале клуба.

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