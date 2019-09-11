В Лисьем Носу жители взяли под контроль пересчет голосов

В МО «Поселок Лисий Нос» продолжается пересчет голосов. Рядом с о зданием администрации около трех десятков недовольных граждан ожидает итогов муниципальных выборов.

Поводом для возмущения стал тот факт, что результаты муниципальных выборов в поселке не занесли в Государственную автоматизированную систему «Выборы» по прошествии двух дней с момента их проведения. Этим фактом остались недовольны не только жители муниципального округа, но и кандидаты, которые, предварительно, не оказались в числе избранных. В общей сложности, около тридцати человек возле здания администрации пытаются проконтролировать процесс подсчета голосов.

Как сообщает «Фонтанка.Ру», когда одна из кандидатов выразила обеспокоенность отсутствием результатов, в территориальной избирательной комиссии ей ответили, что на их публикацию в ГАС есть три дня.

Ранее GazetaSPb сообщала о том, что выборы в МО «Московские ворота» длились 30 часов.