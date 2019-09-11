Британский генерал: Россия может возобновить «Большую игру»

Глава Объединенного командования британских вооруженных сил Патрик Сандерс заявил о возможном возобновлении «Большой игры» с Россией.
Это предположение послужило причиной перехода Чрезвычайного кабинета при британском правительства на круглогодичный режим работы, как сообщает The Telegraph.
Исторически «Большой игрой» называли противостояние Российской и Британской империи в XIX веке. Предметом спора были территории Афганистана и близких к нему регионов в Центральной и Южной Азии.
Генерал Сандерс считает, что на сегодняшний день конкуренция между державами ведется не только в реальном, но и виртуальном пространстве. Это должно послужить сигналом к мобилизации всех ресурсов британских властей.
Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что с одобрения Елизаветы II Британия отложит Brexit.