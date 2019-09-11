В Крыму построят два первых российских вертолетоносца

В Крыму построят два первых российских вертолетоносца
Завершить строительство головного корабля планируется к 2027 году. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В мае 2020 года на судостроительном предприятии «Залив» в Керчи приступят к строительству первых универсальных десантных кораблей.

По информации ТАСС, два унивесрсальных десантных корабля, УДК, будут первыми в российской истории, заложенными на территории Крыма. Водоизмещение каждого судна составит пятнадцать тысяч тонн. Технические характеристики кораблей позволят разместить на борту больше десяти различных вертолетов, а также камеру для катеров.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что продолжаются испытания новейшего судна противоминной обороны «Владимир Емельянов». Сдаточная команда Средне-Невского судостроительного завода приступила к швартовным испытаниям. За их ходом проследил лично главнокомандующий военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

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