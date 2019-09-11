В Тихвинском районе ночью загорелся частный дом

Семь спасателей и две машины спецтехники справились с огнем меньше, чем за час. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Семь спасателей и две машины спецтехники справились с огнем меньше, чем за час. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Сообщение о происшествии поступило в 1:45. Пожарные тут же выехали на место возгорания. Пожар площадью 92 кв. м. полностью потушили за час.

По информации ГУ МЧС по Ленобласти, в среду, 11 сентября в 1:45 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Цвылевское. Две машины спецтехники были оперативно отправлены на место происшествия.

Охваченный огнем частный дом дежурные пожарно-спасательных частей потушили меньше чем за час, в 2:40 минут возгорание было устранено. К счастью, обошлось без пострадавших, на данный момент производится выяснение обстоятельств случившегося.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала, что возле станции метро «Дунайская», открытие которой должно было состояться 5 сентября, жители района заметили машины пожарных служб и посчитали решение Беглова о перенесении открытия станций разумным.