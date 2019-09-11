У 80-летней пенсионерки украли 204 тысячи на Софьи Ковалевской

Полиция Калининского района Петербурга разыскивает женщину, похитившую 204 тыс. рублей у 80-летней пенсионерки.

С заявлением в правоохранительные органы обратился внук потерпевшей. Он сообщил, что в квартиру к его бабушке на улице Софьи Ковалевской 8 сентября пришла неизвестная женщина. После её визита из дома пропали 204 тыс. рублей.

Деньги хранились в ящике шкафа, уточнили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по статье «кража». Полиция разыскивает злоумышленницу и похищенную сумму.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге задержали 51-летнего мужчину. Его подозревают в похищении у 84-летней женщины наручных часов и сумки общей стоимостью 30 тыс. рублей. Со злоумышленником пенсионерка встретилась в лифте в Красногвардейском районе.