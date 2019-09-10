В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в грабеже пенсионерки

Некий гражданин присвоил себе сумку пожилой женщины и наручные часы.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем рассказали в правоохранительных органах. Все случилось девятого сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Подозреваемый 51-летний мужчина предложил помощь 84-летней женщине – они зашли в лифт, когда злоумышленник отобрал у жертвы сумку и наручные часы. После этого он скрылся с места происшествия, а пенсионерка отправилась к полицейским. Сумму ущерба она оценила почти в 30 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали по горячим следам – им оказался безработный мужчина без постоянного места жительства. Кажется, это его не первый проступок – мужчину уже обвиняли в совершении преступления.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что петербуржец заплатит сбитой пенсионерке 300 тысяч компенсации. Водитель ехал задом по Липовой аллее и не увидел пожилую женщину, которая переходила дорогу.