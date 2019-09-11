Петербуржцы не досмотрели «Оно 2» из-за эвакуации «Южного полиса»

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 11 сентября эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Южный полюс» на Пражской улице. Из здания вывели посетителей и персонал.

Сигнал к эвакуации прозвучал около двух часов дня. В этот момент в кинотеатре «Киноград» на третьем этаже торгового центра шел сеанс фильма ужасов «Оно 2».

«Начали говорить об эвакуации на моменте с Пеннивайзом. Из кинозала всех попросили уйти. Денег за сеанс не вернули. Я спрашивала у персонала, что делать, никто ничего не знал», — рассказала корреспонденту Gazeta.SPb посетительница ТРК.

Причины эвакуации неизвестны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге 11 сентября загорелся бизнес-центр «Бестужевский двор» на Бестужевской улице, 10. Справиться с огнем, по словам очевидцев, удалось до приезда пожарных. На верхних этажах здания замечен темный дым.