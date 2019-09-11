Петербурженка пыталась пронести продукты на 5 тысяч мимо касс

Петербурженка пыталась пронести продукты на 5 тысяч мимо касс
Покупательницу задержали. Фото: pixabay.com

В Центральном районе Петербурга задержали посетителя магазина, который не собирался платить за продукты.

Инцидент произошел во вторник, 10 сентября, в ТЦ на Невском проспекте, 114/116. В результате сигнализации на место прибыли сотрудники Росгвардии. Оказалось, что 31-летняя женщина спрятала еду под верхней одеждой и пыталась без оплаты пройти мимо кассы.

Продуктов домой покупательница набрала на 5 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по городу и области, женщину задержали. По факту покушения на кражу возбуждено уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что у «Московской» горел автобус.

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