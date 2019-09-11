У «Московской» тушили автобус

На Московском проспекте в Петербурге пожарные за 10 минут ликвидировали огонь в моторном отсеке и передней части салона маршрутного автобуса.

Инцидент случился сегодня, 11 сентября, около станции метро «Московская». Транспортное средство пытались тушить самостоятельно, однако это оказалось безрезультатно. Потом на место прибыли пожарные.

Как сообщает 78.ru, информация о возможных пострадавших не поступала. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

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