Песков ответил на выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ

Песков ответил на выступления Серебренникова и Дудя на премии GQ
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступления журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии «Человек года» журнала GQ.

Песков заявил, что Кремль принимает во внимание и фиксирует определенные точки зрения. Однако не считает, что сделанные на светских мероприятиях заявления можно проецировать на общие настроения.

«Мы с должным уважением относимся ко всем премиям, в том числе и к этой, но мы не склонны преувеличивать значение тех или иных светских мероприятий», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что у «очень талантливых, уважаемых людей», которые делают подобные заявления, есть много оппонентов среди также состоявшихся людей.

Как ранее сообщала Gazeta.SPb, Юрий Дудь и Кирилл Серебренников стали обладателями премий «Человек года» по версии GQ. В своих выступлениях на награждении они затронули политические проблемы, задержания и протесты.

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