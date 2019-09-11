МЧС предупреждает жителей Петербурга о сильном ветре

В Северной столице ожидается юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/c. Фото: pixabay

В Северной столице ожидается юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/c. Фото: pixabay

Завтра, 12 сентября, наиболее сильный ветер ожидается в прибрежных районах Петербурга — до 15 м/c, в остальных местах ветер подует со скоростью от 7 до 12 м/c.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в четверг в Северной столице ожидается юго-западный ветер с порывами до 7-12 м/c. В отдельных районах, приближенных к заливу, скорость ветра достигнет 15 м/c, сообщают в городском управлении МЧС России.

Спасатели рекомендуют закрыть все окна и убрать с балконов все вещи, дабы предотвратить их возможное повреждение от сломанных деревьев. Также МЧС советует припарковать автомобиль под крышей или подальше от деревьев и конструкций, которые могут легко сломаться.

Жителям и гостям Петербурга рекомендуется держаться подальше от шатких строений, рекламных щитов, деревьев и прочего.

Ранее GazetaSPb сообщала, что хорошая погода повлияла на явку на выборы в Петербурге.