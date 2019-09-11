«Ласточки» между Москвой и Петербургом запустят в конце года

С 8 декабря этого года между Петербургом и Москвой ежедневно будут ходить «Ласточки». Время в пути составит порядка семи часов.

Ранее электропоезда «Ласточка» ходили между столицами лишь в период активного спроса, при это делая множество остановок по пути. С 8 декабря поезда будет ходить по этому маршруту ежедневно. Пассажиры смогут выбрать класс облуживания — бизнес-класс, эконом-класс и базовый класс, сообщает пресс-служба РЖД.

Поезд №725 Петербург-Москва будет отбывать в 15:15 и прибывать к 21:58. В обратную сторону, из Москвы, будет ходить поезд №726 в 15:21 и приезжать в Петербург в 22:20. Билет будет стоить от 2 тыс. до 4,5 тыс. руб.

На сегодняшний день между столицами курсирует «Сапсан» ( время в пути — от 3,5 до 4 часов) и обычный поезд (от 7,5 до 11,5 часов).

Ранее GazetaSPb сообщала, что электрички “Ласточки” станут длиннее.