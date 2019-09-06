Электрички “Ласточки” станут длиннее

Электрички “Ласточки” станут длиннее
Скоростная электричка с семью вагонами получит 604 сидячих места вместо 416. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Составность намерены увеличить с пяти до семи вагонов и запустить поезда до Тосно и Ораниенбаума.

Электропоезда “Ласточка”, обслуживающие маршруты в Ленобласти и Петербурге, станут длиннее. Составность намерены увеличить до семи вагонов.

Скоростная электричка с семью вагонами получит 604 сидячих места — на 188 мест больше, чем сейчас, сообщили GazetaSPb в СЗППК. Северо-Западная пригородная пассажирская компания купила четыре “Ласточки” в 2018 году — каждая по пять вагонов. Сейчас перевозчик проведет пуско-наладочные работы и тогда семивагонные электрички запустят от Петербурга до Тосно и Ораниенбаума.

“Ласточки” имеют конструкционную скорость в 160 км/ч. Их начали использовать с 2013 года.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в Санкт-Петербурге с начала сентября начали охоту на “зайцев” в электричках.

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