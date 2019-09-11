Поджигателей маршруток в Кингисеппе зафиксировали камеры видеонаблюдения

В городе Кингисепп в Ленобласти горели 12 пассажирских «Газелей». Пожар случился сегодня ночью, 11 сентября, на улице Карла Маркса, 60.

О возгорании в часть сообщили в 3:30 утра. На парковке гостиницы разом загорелись 12 микроавтобусов. Пожар стремительно усиливали взрывавшиеся бензобаки.

На опубликованных кадрах видно, что транспортные средства загорелись не сами по себе. Неизвестные кидают в них бутылки с зажигательной смесью. После чего микроавтобусы вспыхивают. Причина таких действий неизвестна.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, в ликвидации огня были задействованы девять человек и три единицы спецтехники.

Все автомобили сгорели дотла. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в GazetaSPb сообщали о пожаре в бизнес-центре. Все посетители были эвакуированы. Инцидент произошел сегодня, 11 сентября.