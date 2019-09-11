Здание в Петродворцовом районе тушили 23 спасателя

Сегодня, 11 сентября, в Петродворцовом районе в одном из зданий случился пожар. В ликвидации огня участвовали 23 спасателя.

Возгорание произошло в бане на Нагорной улице, 17. Помещение горело на площади 15 квадратных метров. Пожар был потушен спустя два часа.

Как сообщили в Главном управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, на месте также были задействованы пять единиц спецтехники. В результате произошедшего никто не пострадал. Причина ЧП не сообщается.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в России растет число заявлений о пропаже детей. СК выразил беспокойство по этому поводу. За последние шесть месяцев число случаев выросло на 7%. За это время было подано свыше 6,5 тысяч заявлений.