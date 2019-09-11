На территории России все чаще пропадают дети

Исчезновение детей на территории России растет. В настоящем году число случаев выросло на 7%.

Безвестное исчезновение детей случается в ряде российских регионов. Согласно статистике, рост заявлений наблюдается за последние полгода. О пропаже юных жителей поступало более 6500 заявлений, что на 7% больше прошлого полугодия.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, благодаря взаимодействию с правоохранительными органами, МЧС и волонтерами большинство случаев заканчивается благополучно. В поисковых работах сотрудникам также помогает использование современного технического оборудования.

В ведомстве отметили, что чаще всего дети пропадают из-за «беспечности и недальновидности» родителей.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Ленобласти пропала женщина с двумя детьми.