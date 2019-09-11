Актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» разбился в Ленобласти

Актер из сериала &#171;Улицы разбитых фонарей&#187; разбился в Ленобласти
Марк Горонок попал в аварию. Фото: facebook.com/goronokmark

Звезда фильма «Ты у меня одна», а также сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Марк Горонок серьезно пострадал в аварии под Петербургом.

Инцидент произошел еще 30 августа на Киевском шоссе вблизи деревни Выра. Актер ехал в автомобиле вместе со своей семидесятилетней матерью, в то время как в них на врезалась иномарка. По информации УГИБДД, автомобиль ГАЗ столкнулся со встречным «Опелем Астра» при выполнении поворота налево.

Сейчас артист госпитализирован в клинику НИИ скорой помощи им. Джанелидзе. По словам знакомой семьи артиста, медики диагностировали у пострадавшего множественные переломы и серьезную черепно-мозговую травму. Его уже дважды прооперировали.

Мать актера также пострадала. У нее перелом шейки бедра и повреждения костей таза.

Пока артист в больнице, дома его ждут неработающие супруга и маленькая дочка. По словам знакомой, у семьи нет денег на лечение, поскольку Горонок давно не снимался.

Ранее GazetaSPb сообщала, что актера из “Морских дьяволов” избили на Обуховской обороны.

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