Иномарки не поделили дорогу на Планерной

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП. Инцидент случился сегодня, 11 сентября.

Со слов очевидцев, машины не смогли разъехаться на перекрестке улиц Планерная и Ильюшина.

«Dodge зацепил Audi TT. Занят правый ряд», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предупредили водителей, что из-за аварии затруднено движение. На опубликованных фотографиях видно, что у одной из машин имеется вмятина на двери багажника. Информация о состоянии водителей не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что маршрутки в Петербурге могут заменить социальными автобусами. Такую реформу готовит Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.