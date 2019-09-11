Иномарки не поделили дорогу на Планерной

Иномарки не поделили дорогу на Планерной
Информация о состоянии водителей не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП. Инцидент случился сегодня, 11 сентября.

Со слов очевидцев, машины не смогли разъехаться на перекрестке улиц Планерная и Ильюшина.

«Dodge зацепил Audi TT. Занят правый ряд», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предупредили водителей, что из-за аварии затруднено движение. На опубликованных фотографиях видно, что у одной из машин имеется вмятина на двери багажника. Информация о состоянии водителей не сообщается.

Ранее в GazetaSPb писали, что маршрутки в Петербурге могут заменить социальными автобусами. Такую реформу готовит Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.

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