Иномарки не поделили дорогу на Планерной

В Приморском районе Северной столицы произошло ДТП. Инцидент случился сегодня, 11 сентября.
Со слов очевидцев, машины не смогли разъехаться на перекрестке улиц Планерная и Ильюшина.
«Dodge зацепил Audi TT. Занят правый ряд», — написал пользователь в соцсети «ВКонтакте».
В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» предупредили водителей, что из-за аварии затруднено движение. На опубликованных фотографиях видно, что у одной из машин имеется вмятина на двери багажника. Информация о состоянии водителей не сообщается.
Ранее в GazetaSPb писали, что маршрутки в Петербурге могут заменить социальными автобусами. Такую реформу готовит Комитет по транспорту Санкт-Петербурга.