В Гатчине начали достраивать последний долгострой ЖСК «Взлетстрой»

К 2021 году в Гатчин будут достроены все проблемные объекты. Фото: pixabay

К 2021 году в Гатчин будут достроены все проблемные объекты. Фото: pixabay

К 2021 году в Гатчине будут достроены все проблемные объекты. В городе приступили к достройке ЖСК «Взлетстрой», расположенного на улице Красных Военлетов.

С понедельника, 9 сентября, Дирекция комплексного развития территорий Ленобласти приступила к строительным работам на объекте ЖСК «Взлетстрой». На площадке двенадцатиэтажного дома на 135 квартир уже началось обустройство строительного городка и проведена планерка.

Дирекция КРТ проследит за ходом работ как в финансовом, так и в строительном плане, что гарантирует дольщикам получение долгожданной недвижимости.

Строительство планируют завершить к 2021 году.

Ранее GazetaSPb сообщала, что долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года. Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга с 2005 года – все это время дольщики ждут, когда смогут получить ключи от квартиры.