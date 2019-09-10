Долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года

Долгострой &#171;Светлана&#187; будет сдан в конце 2019 года
Жилой комплекс строят уже 14 лет. Фото: Pixabay

Проблемный жилой комплекс начали строить еще в 2005 году.

Об этом стало известно сегодня, 10 сентября. Обо всем рассказал зампредседателя комитета по строительству Евгений Барановский – он устроил выездное совещание, в рамках которого обсудили судьбу ЖК «Светлана». Объект возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга с 2005 года – все это время дольщики ждут, когда смогут получить ключи от квартиры. За достройку домов взялся ООО «Невский луч» – на данный момент работы завершены на 90%. Подрядчик уверяет, что справится до конца текущего года, так что осталось всего немного.

Компании предстоит благоустроить территорию, установить двери и отделать помещения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что ГУП «Петербургский метрополитен» выбрал подрядчика для ремонта 24 вагонов. Городская компания Октябрьский электровагоноремонтный завод запросила за работу 311 187 789, 84 рублей, когда столичная АО «Метровагонмаш» просила в 1,5 млн рублей больше.

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Долгострой «Светлана» будет сдан в конце 2019 года
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