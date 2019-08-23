ГУП «Петербургский метрополитен» выбрал подрядчика для ремонта 24 вагонов

Работы должны окончить к июлю 2020 года. Фото: pixabay.com

Работы должны окончить к июлю 2020 года. Фото: pixabay.com

В результате аукциона ГУП «Петербургский метрополитен» выбрал подрядчика, который выполнит ремонт вагонов.

Договор заключили на сумму в 311 млн рублей. Средства будут потрачены на ремонт 24 вагонов метро.

Согласно данным портала госзакупок, на выборе в большей степени отразилась запрашиваемая цена на работы. Городская компания Октябрьский электровагоноремонтный завод запросила за работу 311 187 789, 84 рублей, когда столичная АО «Метровагонмаш» просила в 1,5 млн рублей больше — 312 759 445, 34 рублей, за те же сроки. Выбор пал на петербургскую компанию.

Теперь выбранная компания должна выполнить работы до 31 июля следующего года.

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