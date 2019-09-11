В трех районах Петербурга до конца года достроят ряд соцобъектов

Через два с половиной месяца должны открыть детский сад на улице Летчика Пилютова. Фото: pixabay

Через два с половиной месяца должны открыть детский сад на улице Летчика Пилютова. Фото: pixabay

До конца 2019 года новые социальные объекты откроют в Петродворцовом, Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга.

Вице-губернатор Николай Линченко проинспектировал ход строительства детских садов, школ и поликлиник в Петродворцовом, Красносельском и Фрунзенском районах Петербурга, сообщает на сайте администрации Петербурга.

Так, до конца года в Стрельне должны сдать поликлинику для взрослых и детей. Строительство объекта уже завершено на 78%. Планируется, что окончательно здание должны построить в течение трех месяцев.

Также в этом году планируется завершить реконструкцию школы на Российском бульваре, здание сейчас готово на 48%. Через два с половиной месяца должны открыть детский сад на улице Летчика Пилютова, который закрыли на реконструкцию еще два года назад.

Строительная готовность детсада на улице Олеко Дундича составляет 70%, однако там обнаружены проблемы с теплосетью, и сейчас документацию отправили на повторные согласования. Его также должны сдать до конца 2019 года.

На Южном шоссе до конца года должны сдать детский сад на 160 мест, здание готово на 65%, а также школу на 825 мест, она готова на 82%.

Ранее GazetaSPb сообщала, что КИО Петербурга выкупил первые 16 соцобъектов у застройщиков.