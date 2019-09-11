Леонид Якубович не может ходить и передвигается в инвалидном кресле

Слухи о серьезном заболевании телеведущего оказались ложью. Он получил травму.

Об этом стало известно сегодня, 11 сентября. Обо всем сообщает «Комсомольская правда». СМИ распространяли информацию о том, что у Леонида Якубовича диагностировали страшное заболевание, из-за которого он не может ходить. Представители телеведущего объяснили, почему он передвигается в инвалидном кресле. Оказывается, журналист отдыхал в Черногории, когда ударился ногой об бортик бассейна.

Травма не настолько серьезна, но Якубович должен какое-то время восстанавливаться. Врачи успокоили семью телеведущего, отметив, что у него всего лишь ушиб. Это не помешает ему продолжить работать и радовать телезрителей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что четырехлетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии из-за того, что проглотила игрушку. Врачи борются за жизнь ребенка.