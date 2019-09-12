Петербуржцев предупредили об усилении ветра

Петербуржцев предупредили об усилении ветра
По городу разгуляется сильный ветер. Фото: Pixabay

Ветер разгонится до 16 метров в секунду, а в некоторых районах и до 20.

Спасатели рассказали, чего стоит ожидать от погоды сегодня, 12 сентября, ссылаясь на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, которое наблюдалось и накануне. Возможно, объявят штормовое предупреждение, так что горожанам стоит быть внимательнее.

Сотрудники МЧС отметили – петербуржцам лучше не выходить из дома или хотя бы избегать хлипких конструкций, которые могут в любой момент упасть на голову. Пешеходы и автомобилисты должны тщательнее соблюдать правила дорожного движения. Владельцам машин лучше не парковать транспортное средство у деревьев. Родителям маленьких детей при малейшем ухудшении погоды нужно забрать детей и найти им занятие в стенах квартиры – так намного безопаснее.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что хорошая погода повлияла на явку на выборы в Петербурге.

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