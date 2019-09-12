ГЖИ проверяет готовность домов к отопительному сезону

В Петербурге проверяют готовность к отопительному сезону. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге проверяют готовность к отопительному сезону. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге проводится выборочная проверка подготовки жилых домов к отопительному сезону. На ряде объектов выявлены нарушения.

Мониторинг осуществляет Государственная жилищная инспекция совместно с районными администрациями. К 9 сентября в городе проверили 1 тыс. 944 здания.

В 450 из них выявлены нарушения по качеству проведения работ по подготовке к отопительному сезону, сообщает пресс-служба ГЖИ. Инспекцией возбуждено 80 дел об административных нарушения в адрес управляющих организаций, ТСЖ и ЖСК. Общая сумма штрафов составляет 4,5 млн рублей.

Нарушения обнаружены при проверки теплоцентров, подвалов, лестничных клеток, чердаков и систем водоотвода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к отопительному сезону 2019/2020 в Петербурге необходимо подготовить 23 тыс. 483 здания. В том числе почти 90 многоквартирных домов и общежитий Минобороны.