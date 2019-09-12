В Санкт-Петербурге прошла шестая выставка яхт и катеров SPIBS 2019

С 5 по 8 сентября 2019 года у причалов и на берегу Санкт-Петербургского Речного яхт-клуба профсоюзов развернулась экспозиция 6-й международной выставки St. Petersburg International Boat Show 2019, организатором которой выступает ведущее российское яхтенное издание Motor Boat & Yachting.

C каждым годом боат-шоу набирает обороты и наращивает причалы для новых экспонентов. В этот раз посетители смогли осмотреть более 60 яхт и отмечали большое количество новых лодок, среди которых была мировая премьера — угольно-черный круизер Brizo с двумя 370-сильными маринизированными моторами Volkswagen, доставленный на выставку прямо с финской верфи российским яхтенным агентством Jonacor Marine.

Было и несколько российских премьерных показов. Так, из соседней Финляндии своим ходом по Балтике пришел парусно-моторный катамаран Lagoon 42, доказав всем, что эти мореходные и комфортабельные суда можно эксплуатировать не только в Средиземном море.

Впервые в нашей стране была презентована также модель Cranchi Е26 Classic, показанная компанией First Yacht Group. Эта стильная и элегантная «итальянка» длиной почти 8 м, в которой уместились двуспальная каюта и туалет, вызывала у гостей боат-шоу понятное желание побывать на ее борту и прокатиться.

Самыми большими яхтами выставки стали польский моторный круизер Galeon 780 Crystal, оказавшийся в составе выставочного флота компании Vessel Service, а также 23-метровая яхта верфи Laky Verf (Шлиссельбург), показанная на SPIBS 2019 яхтенной группой компаний West Nautical, кстати, впервые участвовавшим в петербургском боат-шоу. Ну а самым необычным водным транспортным средством можно назвать ярко-оранжевое чудо — разработку петербургских производителей складной катамаран «А-Барк» на электротяге, который в сложенном виде помещается в багажник любого автомобиля (вес 30 кг) и может служить для развлечений, рыбалки и других целей.

Другой, тоже отечественный, производитель одно- и двухместных мини-яхт FY-Boat, работающих на аккумуляторных батареях, уже участвовал в прошлогоднем SPIBS и получил тогда много заказов. На этот раз представители компании рассказали о готовящихся к следующему сезону новинках c корпусом из стеклопластика, оснащенных, помимо прочего, пультом дистанционного управления. У понтона не было отбоя от желающих порулить этими необычными лодками.

Отрадно, что все больше верфей не только осознают необходимость бережного отношения к природе, но воплощают это понимание в своих проектах.

Помимо большого количества традиционно участвующих в выставке катеров из скандинавских стран и Финляндии, порадовали наши соотечественники: казанские катеростроители Velvette Marine и Slider; «Винета», NorthSilver, Ventum, Albakore, Grizzly, «Специальные катера», СПЭВ (все — из Санкт-Петербурга), Pacifico (Владивосток) и др., — а также польские судостроители, такие как Maxus и Haber.