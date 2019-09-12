При съезде на КАД опрокинувшийся кузов «КамАЗа» перегородил проезжую часть

При съезде на КАД опрокинувшийся кузов &#171;КамАЗа&#187; перегородил проезжую часть
Причина произошедшего неизвестна. Фото: vk.com/spb_today

Сегодня, 12 сентября, на КАД в Петербурге проезжую часть перегородил опрокинувшийся кузов «КамАЗа».

«Съезд на Красносельское шоссе в сторону города», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что ковш большегруза свисает на левую сторону. Проезд мимо транспорта может быть опасен. Экстренных служб на месте не видно.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водитель «Газели» сбил велосипедиста в Петербурге и скрылся. Мужчина был доставлен в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

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