При съезде на КАД опрокинувшийся кузов «КамАЗа» перегородил проезжую часть

Сегодня, 12 сентября, на КАД в Петербурге проезжую часть перегородил опрокинувшийся кузов «КамАЗа».

«Съезд на Красносельское шоссе в сторону города», — написал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что ковш большегруза свисает на левую сторону. Проезд мимо транспорта может быть опасен. Экстренных служб на месте не видно.

О случившемся рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Ранее в GazetaSPb сообщали, что водитель «Газели» сбил велосипедиста в Петербурге и скрылся. Мужчина был доставлен в ближайшее медицинское учреждение в тяжелом состоянии.