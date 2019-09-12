«Газель» сбила 55-летнего пенсионера и скрылась

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя «Газели». Гонщик сбил 55-летнего мужчину на велосипеде и скрылся.

Инцидент произошел сегодня днем, 12 сентября, у дома №28 по Пискаревскому проспекту. С места происшествия мужчину доставили в больницу. Врачи охарактеризовали его состояние как тяжелое.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД РФ по городу и области, авария случилась в боковом кармане. Известно, что «Газель» была белого цвета.

Ранее в GazetaSPb сообщали, о пьяном дебошире в Выборге. Мужчина начал хулиганить в одном из кафе на улице Акулова. Он также разбил стекло в кабинете директора. Сумма причиненного ущерба не называется.