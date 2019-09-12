Вдова Максима Дадашева жалуется на родственников погибшего мужа

Она заявила, что они вымогают у нее деньги.

Об этом стало известно сегодня, 12 сентября. Обо всем сообщает Sports.ru, которому удалось поговорить с Елизаветой Апушкиной. Женщина до сих пор не может оправиться после смерти боксера – он получил смертельные травмы во время поединка с пуэрториканцем Сабриэлем Матиасом 20 июля. Вдова уверяет, что семья Дадашева звонила ей только один раз и то чтобы попросить денег.

Апушкина опровергла слухи о баснословных доходах погибшего мужа. Она заверила, что им хватало на самое необходимое. Также они пытались помогать родственникам.

Говоря о последнем бое, она отметила, что Дадашеву, скорее всего, было не очень хорошо.

«Готова повторять вновь и вновь — Макс вышел на ринг сам не свой. Честно, не понимаю, что случилось. Если бы Макс чувствовал себя хорошо, он бы его победил. Нет сомнений»,

— убеждена она.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что боксер Ковалев посвятил победу Дадашеву.