Сегодня в Ленобласти пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели, 13 сентября, в Ленинградской области ожидается дождливая погода с ветром и грозой.

В пятницу на территории Ленобласти придет облачная с прояснениями погода. В течение дня по всему региону пройдут дожди, в отдельных местах — кратковременные. В некоторых районах области синоптики обещают ливни с грозами. Днем столбик термометра поднимется до отметки в 18 градусов тепла. В течение дня будет понижаться атмосферное давление.

Согласно данным регионального управления МЧС, пятницу в области также омрачат порывы ветра до 15 метров в секунду. На грядущих выходных также ожидается сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

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