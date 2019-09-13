От сильного ветра в нескольких районах Петербурга упали деревья

Штормовой ветер повалил деревья в Московском и Приморском районах Петербурга. Пострадали только машины.

В районе десяти часов утра неподалеку от станции петербургского метрополитена «Московская», в ЖК «Граф Орлов» на Московском проспекте ветер повалил дерево, оно рухнуло сразу на несколько автомобилей. Фотографии с места инциденты выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Похожее происшествие произошло в Приморском районе на улице Омской. Как сообщают СМИ, там береза свалилась на автомобиль марки «Шевроле Лачетти». Сотрудники экстренных служб занимаются устранением последствий.

Ранее GazetaSPb сообщала, что МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Петербурге.