От сильного ветра в нескольких районах Петербурга упали деревья

От сильного ветра в нескольких районах Петербурга упали деревья
Фотографии с места инциденты выложили очевидцы. Скриншот: vk.com/spb_today

Штормовой ветер повалил деревья в Московском и Приморском районах Петербурга. Пострадали только машины.

В районе десяти часов утра неподалеку от станции петербургского метрополитена «Московская», в ЖК «Граф Орлов» на Московском проспекте ветер повалил дерево, оно рухнуло сразу на несколько автомобилей. Фотографии с места инциденты выложили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Похожее происшествие произошло в Приморском районе на улице Омской. Как сообщают СМИ, там береза свалилась на автомобиль марки «Шевроле Лачетти». Сотрудники экстренных служб занимаются устранением последствий.

Ранее GazetaSPb сообщала, что МЧС предупредило о ливне и сильном ветре в Петербурге.

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От сильного ветра в нескольких районах Петербурга упали деревья