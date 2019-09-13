Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника

Со слов тренера, юная спортсменка очень расстроилась. Фото: pixabay.com

Со слов тренера, юная спортсменка очень расстроилась. Фото: pixabay.com

Британку лишили победы на чемпионате по плаванию, который проходил на Аляске. По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.

Спортсменка первая финишировала на дистанции 100 метров вольным стилем, однако ее результат был аннулирован. Как сообщает The Sun, судьи заявили, что купальник пловчихи «недостаточно скрывал ягодицы».

Согласно общему правилу, которое действует в штате Аляска, размер купальника должен быть определенного фасона. Со слов девушки, она подвернула плавательный костюм, поскольку в нем было неудобно выступать.

Известно также, что организаторов соревнований уже обвинили в сексизме.

Ранее в GazetaSPb сообщал, что Северная столица примет эстафету кругосветного плавания.