Санкт-Петербург примет эстафету кругосветного плавания

Яхта "Сибирь" уже прибыла в Петербург. Фото: portspb.ru

Яхта "Сибирь" уже прибыла в Петербург. Фото: portspb.ru

На следующей неделе Северная столица примет эстафету кругосветной парусной экспедиции.

Экспедиция посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими исследователями Михаилом Лазаревым и Фаддеем Беллинсгаузеном. Ее программа была представлена в пятницу, 30 августа, на пресс-конференции.

Первый этап программы Петербург – Копенгаген произвела яхта «Русь». 3 сентября она передаст эстафету плавания яхте «Сибирь», которая уже приплыла в Петербург, откуда и начнется основная часть.

Прибыть в точку назначения планируется 28 января следующего года. В этот день исследователь Беллинсгаузен увидел Антарктиду.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Александрийском театре установили скульптуру Елизаветы Петровны.