В Александринке открыли бюст императрицы Елизаветы Петровны

В Александринке открыли бюст императрицы Елизаветы Петровны
Над созданием скульптуры работал Зураб Церетели. Фото: alexandrinsky.ru

Александрийский театр сегодня, 30 августа, открыл 264-й сезон. К мероприятию решили приурочить появление бюста императрицы Елизаветы Петровны.

Монумент установили в нижнем фойе главной сцены.

Российская императрица была основательницей театра. Согласно официальной информации его службы, над созданием скульптуры работал скульптор Зураб Церетели, знаменитый советский и российский художник-монументалист.

Кроме того в рамках мероприятия представили обновленную форму капельдинеров Новой сцены и провели водную экскурсию.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что копия бюста Екатерины II была передана Анинскому дацану. Подарок вручили представители Буддийской общины Петербурга. На мероприятии присутствовал Александр Беглов, врио губернатора города.

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