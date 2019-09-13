СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсионными накоплениями

Злоумышленники подделывали заявления о переводе средств с 2017 по 2018 год. Фото: pixabay.com

Злоумышленники подделывали заявления о переводе средств с 2017 по 2018 год. Фото: pixabay.com

По факту покушения на мошенничество с пенсионными накоплениями возбуждено уголовное дело. За год было зафиксировано более 500 тыс. заявлений.

Согласно делу, неизвестные переводили накопления из Пенсионного фонда РФ в частные фонды. Ущерб от содеянного мог составить не один миллиард рублей.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, злоумышленники создавали липовые заявления граждан, по которым они якобы соглашались перевести денежные средства в негосударственные фонды. Документы даже были заверены нотариусом , однако в результате проверки оказалось, что подписи и печати поддельные

В результате было возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК и ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Ранее в GazetaSPb сообщал, о «пенсионных мошенниках», которые обитают в Калининском районе Петербурга.