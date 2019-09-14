Школьникам на Урале показали изнасилование в спектакле «Ревизор»

Родители школьников в Екатеринбурге отвели детей на спектакль с возрастным ограничением 18+.

Гоголевскую пьесу «Ревизор» представили в новом формате «для взрослых» в екатеринбургском театре юного зрителя. Режиссер спектакля решил добавить в него сцену изнасилования в качестве символа падения героев, которые готовы пойти ради власти на все. При этом имитация изнасилования происходила под одеялом.

Директор фестиваля Олег Лоевский заявляет, что на афишах указывался возрастной ценз 18+, поэтому он не видит в ситуации какого-либо нарушения законов.

В пресс-службе театра заявили, что взрослых, пришедших на постановку с детьми, предупреждали о содержании пьесы. Сейчас театр проводит собственную проверку.

Глава управления по маркетингу театра Алексей Бодрый рассказал Life, что в данном случае ответственность целиком должна лежать на родителях. По его словам, взрослые сказали, что они поговорили с детьми, а те захотели посмотреть на этот спектакль.

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