Вокруг рекламы мюзикла «Лолита» разгорается скандал в Петербурге

На рекламу мюзикла «Лолита» пожаловался пассажир подземки в Северной столице. Детский омбудсмен Петербурга Светлана Агапитова направила ее экспертам на изучение.

Содержание жалобы было озвучено Агапитовой на заседании Общественного совета по рекламе. По словам недовольного петербуржца, он совершенно не против романа Набокова, однако «в многолюдном метро не место для картин, изображающих сексуальное внимание к несовершеннолетнему». Жалоба передана на изучение в СРО Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный совет».

Мюзикл «Лолита» будут показывать на сцене ЛДМ в первых числах ноября. Оказывается, что его сюжет никак не связан с романом Владимира Набокова. Согласно информации на сайте ЛДМ, действие постановки происходит в наше время в России связано с преддверием революции.

Продюсером мюзикла выступила компания Makers Lab. Ранее она занималась мюзиклами «Мастер и Маргарита» и «Демон Онегина».

Как рассказала АБН генеральный продюсер Makers Lab Ирина Афанасьева, она удивлена, что до этого момента не было подобных жалоб. По ее словам, компания была готова к подобному перед выпуском «Лолиты».

Афанасьева добавила, что постановку мюзикла согласовали не только с петербургском Комитетом по культуре, но и с РПЦ. Она также считает, что таким образом Агапитова «набирает политического веса».

Ранее GazetaSPb сообщала, что рекламу букмекера «Лига ставок» проверят на правомерность.