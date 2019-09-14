Пенсионерка разменяла 20 тысяч рублей мошеннику на Ваське

Пожилая петербурженка, ничего не подозревая, согласилась разменять крупную сумму денег в здании отдела связи на Васильевском острове 13 сентября.

По данным ГУ МВД по Петербургу, инцидент произошел 13 сентября в здании отдела связи на 1-й линии В.О., 83-летняя женщина обратилась в полицию в тот же день. Она рассказала полицейским, что накануне к ней обратился некий мужчина с просьбой разменять 20 тысяч рублей на более мелкие купюры, на что петербурженка согласилась.

Позже она обнаружила, что все купюры, которые неизвестный ей дал взамен на ее деньги, поддельные. Правоохранительные органы ищут злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Ломоносове ограбили пенсионерку на 700 тысяч рублей. В городе Ломоносов две женщины, притворившись сотрудницами ЖКХ, пришли в квартиру 82-летней пенсионерки и, под видом проверки счетчиков, обокрали её на 700 тысяч рублей.