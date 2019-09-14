Суд зарегистрировал дело водителя, насмерть сбившего пешеходов на Невском

Уголовное дело пока не приняли к производству. Фото: pixabay

Уголовное дело пока не приняли к производству. Фото: pixabay

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Мурада Каграман оглы Касымова. Он обвиняется в нарушении ПДД, по его вине погибли люди.

В Петербурге суд намерен привлечь к ответственности виновника аварии на Невском проспекте, в результате которой погибли два пешехода. Инцидент произошел в конце февраля этого года. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов 14 сентября, уголовное дело пока не приняли к производству.

Напомним, согласно версии следствия, Касымов, находясь в нетрезвом состоянии за рулем BMW X6 поехал кататься по центру. Возле дома 55 по Невскому проспекту он столкнулся с двумя попутными автомобилями, после чего иномарка вылетела на тротуар, где сбила пять человек. Двое скончались от полученных травм.

По предварительным данным, перед поездкой подозреваемый вдохнул «веселящего газа» из воздушного шарика.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Касымов, задавивший пешеходов на Невском, еще 2 месяца не сможет веселиться.