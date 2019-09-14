Спутниковые карты помогли найти пропавшего 22 года назад американца

Один американец случайно нашел машину в резервуаре для сточных вод в сервисе Google Earth и сообщил в полицию. Фото: pixabay

Один американец случайно нашел машину в резервуаре для сточных вод в сервисе Google Earth и сообщил в полицию. Фото: pixabay

Один американец случайно нашел машину в резервуаре для сточных вод в сервисе Google Earth и сообщил в полицию. Оказалось, что внутри находились останки жителя Флориды, который пропал еще 22 года назад.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на правоохранителей, житель Палм-Бич в американском штате Флорида Уильям Модт отдыхал в ночном клубе в ноябре 1997 года. Он позвонил своей подруге, чтобы сказать, что направляется домой. Очевидцы говорили, что он уехал трезвым. Близкие мужчины обратились в полицию, но поиски не дали результатов.

Однако его удалось найти спустя 22 года совершенно случайным образом. Уроженец этого города просматривал родные места в сервисе Google Earth, когда наткнулся на нечто, напоминающее автомобиль в резервуаре для сточных вод, после чего он позвонил своим знакомым из Палм-Бич и попросил сообщить об этом в полицию.

Автомобиль был извлечен, а останки американца отправили на экспертизу, которая подтвердила личность Молдта.

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